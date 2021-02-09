С начала февраля природоохранная служба приступила к аэрации

В руках у экспертов специальный датчик — оксиметр. С помощью прибора измеряют содержание растворённого кислорода в воде. На озере Пруд возле села Покровки его показатель составляет 1,2 процента при толщине льда в 80 сантиметров. Это очень мало, поэтому есть потребность в аэрации водоёма. Она спасет рыбу от замора.

Сергей Брюхов, охотовед КГУ «Лесное хозяйство Соколовское», Кызылжарский район:

— Лед стоит с ноября. Естественного поступления кислорода в озеро нет, соответственно, он со временем уменьшается. Проводим мелиоративные работы — аэрацию. Эти работы проводим в зависимости от толщины льда и снежного покрова. В этом году начали в середине февраля и продолжим до марта.

Процесс аэрации включает в себя 2 способа. Первый — ручной. На каждом участке озера пробуривают лунки, куда затем вставляют камышовые снопы. В солнечную погоду они нагреваются, лёд в этих местах тает, кислород таким путем позже попадает в водоём. Метод давно проверенный и эффективный.

А это уже более современные технологии. С помощью вот такого оборудования процесс аэрации проходит гораздо быстрее. Здесь действует принцип круговорота: с одной стороны насос выкачивает воду с озера, после чего она проходит через помпу и обогащается кислородом. А на финальном этапе попадает в соседние лунки. Весь процесс занимает примерно полдня, что тоже очень удобно и практично.

Ерлан Ташимов, руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования по СКО:

— В СК насчитывается 491 рыбохозяйственных водоемов. Порядка 300 водоемов находятся в аренде. На них мелиоративные работы проводят арендаторы, а за резервным фондом следят местные исполнительные органы. Такие работы проводятся на 30 водоемах резервного фонда. В случае необходимости, если нельзя провести мелиоративные работы, проводится тотальный отлов рыбы.

За каждым водоёмом контроль ведут специалисты. В случае, если арендаторы недобросовестно будут выполнять свои обязанности, то их ждут санкции от природоохранной службы.

Абай Альжанов