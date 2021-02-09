Общая сумма пенсионных взносов североказахстанцев более Т320 млн

Почти 12 тысяч североказахстанцев могут воспользоваться своими пенсионными накоплениями. Это работающие, пенсионеры и те, кто заключил договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями. Использовать свои сбережения можно по восьми направлениям, главное условие для снятия средств — иметь на счету пороговую сумму.

Так. например, 18-летний гражданин должен иметь на своём счету 1 миллион 700 тысяч тенге, 50-летний — сумму равную почти пяти миллионам.

Галия Муканова, начальник отдела выездного обслуживания филиала АО «ЕНПФ» по СКО:

— Как узнать сумму своих накоплений? Для этого нужно взять выписку с пенсионного счёта, можно также проверить в онлайн-режиме, с использованием ЭЦП на нашем сайте или логина и пароля. Выписку можно получить в мобильном приложении и на электронной почте.

После получения информации снять свои накопления возможно через оператора, им выступает банк. Всего таких четыре. После разрешения на использование сбережений нужно подать заявку на сайте «Отбасы банка». ЕНПФ перечисляет сумму на счёт банка, а после деньги зачисляются на специальный счёт гражданина.

Нияз Ниязбеков, специалист первой категории отдела развития бизнеса СКОФ АО «Отбасы банк»:

— Получатель после поступления средств на специальный счёт предоставляет в «Отбасы банк» документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат на цели, определённые правилами, в течение 45 дней с момента их поступления. В случае непредоставления подтверждающих документов в установленный срок эти средства подлежат возврату в ЕНПФ. При уступке близкому родственнику или супруге пенсионные выплаты переводятся со специального счёта заявителя на специальный счёт получателя в течение трёх рабочих дней с момента предоставления подтверждающих документов.

За свои услуги банк комиссию не снимает.

Айгерим Муканова