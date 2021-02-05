Свыше 1000 профилактических рейдов по местам рыбной ловли провели спасатели СК

Закончились суровые январские морозы, наступили тёплые по меркам СК дни. Такая погода «на руку» любителям зимней ловли, которые выходят на лёд в поисках лучшего клёва.

Вадим Адамович увлекся этим в детстве. Говорит интерес пришёл ещё в 3 года, когда отец впервые подарил удочку. В тот день улов, правда, не задался, но запал остался на всю жизнь. Сегодня Вадим вышел на Есиль.

При себе у него ледобур, черпак, мормышки, жерлицы, удочки, нажива. Одним словом, набор заядлого рыбака. А для подстраховки всегда берёт спасательные принадлежности.

Вадим Адамович, житель г.Петропавловска:

— Выезжаю несколько раз месяц на рыбалку. Обычно по выходным. Иногда езжу один, бывает и с друзьями. Клёв не всегда радует, но бывают и хорошие моменты. В этом году самый крупный улов — 2-килограммовый лещ. Доволен рыбалкой, она отвлекает от суеты и это времяпрепровождение на свежем воздухе.

А чтобы зимний досуг прошёл без каких-либо происшествий, спасатели ежедневно выходят на водоёмы. Рыбакам раздают памятки, проводят профилактические беседы. Ведь от трагедии никто не застрахован.

Можно сказать, рейды приносят огромную пользу. В этом сезоне не было зарегистрировано ни единого случая гибели рыбаков на льду, впрочем, как и в прошлом.

Сакен Агзамов, начальник отдела предупреждения ЧС ДЧС СКО:

— В области у нас насчитывается порядка 60 рек, более 2000 озёр и 100 котлованов. В период становления льда начались профилактические работы. С октября провели свыше 1000 рейдов по местам рыбной ловли. Пользуясь случаем, хотелось бы предупредить рыбаков. Впереди весна, лёд будет уменьшаться. Поэтому нужно предпринять все необходимые меры.

Толщина льда на реке Есиль сейчас больше 20 сантиметров. Выходить на зимнюю ловлю пока безопасно, говорят ЧС-ники. При этом не перестают напоминать о важности соблюдения мер предосторожности.

Несмотря на окрепший лёд, большую угрозу на водоёмах представляют трещины и промоины. Последние чаще всего образуются возле камышей.

Абай Альжанов