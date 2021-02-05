Интернет-мошенники используют новые схемы обмана

Доверчивый пользователь, немного его персональных данных и мошенник в любой точке планеты. Для интернет-аферы многого не надо. Пару кликов на сомнительном сайте или один телефонный разговор и на вашем счету минус десятки, а то и сотни тысяч тенге.

В нашей области большинство обманутых жителей на удочку мошенников попались на сайтах, где публикуют объявления. Хороший товар, невысокая цена, быстрая доставка. Жаль, что бесплатный сыр только в сетях онлайн-аферистов.

Псевдо-продавцы просят частично или полностью оплатить товар. И, естественно, пропадают, как только деньги поступают на счёт. Они, к слову, обычно оформлены на третьих лиц. В общем, концов потом не найдешь. Есть и другой противоположный сценарий.

Виталий Подчернин, старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— На сегодняшний день получает свое распространение вид мошенничества при котором лицу, осуществляющему продажу товара на сайте «Олх», на сотовый телефон звонит «покупатель» и предлагает оформить покупку через службу доставки, в дальнейшем отправляют ссылку на сайт-двойник, на котором необходимо оставить реквизиты банковской карты. Но как мы знаем, на данном сайте отсутствует такая услуга.

Ещё одна схема мошенничества — телефонный звонок от работника банка. Он озвучивает данные о последних операциях, чтобы усыпить бдительность жертвы. И сообщает о подозрительных действиях с карточкой клиента.

Чтобы заблокировать операции, нужно уточнить реквизиты. Получив данные, мошенники подключаются к интернет-банкингу и переводят находящиеся на счету деньги.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Сняли деньги или оплатили услугу, а чек оставили в банкомате. Слишком долго он печатается. Так, видимо, и подумал тот, кто не стал забирать эту квитанцию. Зря! Сейчас у меня на руках номер телефона, который привязан к карте, я знаю, каким банком человек пользуется, и данные о последней операции. Какую сумму он снял, где и во сколько. Могу позвонить, представиться работником банка, и если на том конце провода будет доверчивый человек, вполне возможно он сообщит мне даже пин-код. Но, так делать мы, конечно же, не будем.

А вот те, кто зарабатывает нечестным путём, чек не разорвёт, а сохранит и данными воспользуется. Потому лучше квитанции забирать. А если не нужны, уничтожать.

Ещё одна распространённая схема обмана, когда на граждан оформляют онлайн-займы через микрофинансовые организации. О том, что он стал жертвой мошенничества, человек узнаёт только спустя полгода минимум.

Зачастую от судебных исполнителей. Как правило, в данной схеме замешаны близкие друзья или родственники. Те, у кого есть фотографии удостоверения и банковской карты «заёмщика».

Виталий Подчернин, старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— В связи с этим нами был проработан вопрос с заинтересованными государственными органами по изменению процедур получения займов, и с 1 января 2021 года ужесточены правила при регистрации МФО, а также выдаче микрокредитов. Ужесточение касается ликвидации мелких организаций, а также уведомление клиентов о просрочке займа уже по истечении 15 дней. В этой связи прогнозируется снижение данного вида интернет-мошенничеств.

Мошенники знают психологию людей и умеют убеждать. Если вам позвонили из банка и просят сообщить личные данные, нужно немедленно положить трубку и позвонить на «горячую линию» банка.

Ни один сотрудник не будет спрашивать сведения о счетах, номер карты и уж тем более пин-код. Эти данные защищены банковской тайной. Также не передавайте СМС-коды, которые приходят с пометкой «никому не сообщайте».

Доверяйте только проверенным сайтам и убедитесь, что это официальная страничка, а не «двойник». И, конечно, не спешите переводить предоплату и полную стоимость за товар или услугу.

Айгерим Мукашева