175-летию со дня рождения Жамбыла посвятили онлайн-выставку в Петропавловске

Первая включала в себя все его произведения, во второй представили труды отечественных и зарубежных ученых и писателей, которые занимались изучением жизненного и творческого пути поэта.

В третьей части выставки зрителям показали эксклюзивные архивные фотографии с изображением акына, тут же продемонстрировали самый первый, написанный им сборник стихотворений.

Жанат Мухаметжанов, библиотекарь областной универсальной научной библиотеки им. Сабита Муканова:

— Жамбыла Жабаева можно назвать поистине уникальным человеком. Он внес очень значительный вклад в развитие поэтического искусства казахского народа, посвятил жизнь продвижению общечеловеческих ценностей, всегда в своих трудах воспевал добро, справедливость, честность. Через свои стихи и кюи пытался привить народу чувство патриотизма. Всегда упоминал о дружбе народов. Все поэтическое наследие, которое оставил после себя Жамбыл Жабаев, вошло в золотой фонд духовной сокровищницы казахского народа.

Анжелика Сычёва