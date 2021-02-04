За последнюю неделю в СК наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом

Самая эффективная защита от опасного вируса. По данным на утро 4 февраля вакцину от Covid-19 в СК получили 900 человек. Это 75% от плана. Напомню, первая партия состоит из 1200 доз. Их получают медики и работники санитарно-эпидемиологической службы. В приоритете те, кто непосредственно работает с заболевшими коронавирусом.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Медработники охотно идут на вакцинацию. Кто, если не мы, понимаем важность проводимой вакцинации. На сегодняшний день вакцинация является единственным способом сдержать и ликвидировать угрозу КВИ.

Вакцинация добровольная. Принуждать и заставлять человека поставить прививку никто не имеет права. На днях страну протряс скандал в Таразе. Водителей скорой помощи грозились отстранить от работы, если они не провакцинируются. Позже пояснили, сотрудников только переведут из «красной» зоны работы в «зелёную». Место и зарплату сохранят.

Ерлан Киясов, вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Казахстана:

— «По данному случаю, мы обязательно проведем расследование. Вакцинация у нас добровольная, нет никаких установок по принудительному вакцинированию. Необходимо проводить разъяснительные работы».



Разъяснять нужно и о побочных действиях вакцины. Социальные сети пестрят фейками об опасных последствиях и даже летальных случаях после укола. В нашей области нет ни одного факта осложнения или смерти после прививки, отмечает главный санврач области Асет Жуматаев. Он, кстати, вакцинировался в числе первых.



Асет Жуматаев, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— В первый день была небольшая слабость, болезненность на месте укола, но эта ожидаемые реакции. Сегодня уже 3 день. Чувствую себя хорошо, изменений в самочувствии не наблюдается.

У остальных привитых примерно такие же реакции. Это считается нормальным иммунным ответом организма. Асет Жуматаев призвал североказахстанцев в случае приглашения не отказываться от вакцинации. Прививка защитит вас и ваших близких, отметил главный санврач. Но пока казахстанская вакцина проходит завершающий этап испытаний, а российскую готовятся выпускать в Караганде, единственным доступным способ защититься остаётся соблюдение карантинных мер. Локдаун и ограничения дали результат, говорят врачи. За последнюю неделю в области наблюдается снижение заболеваемости в 1,3 раза. За сутки выявили 70 случаев Covid-19. 39 североказахстанцев ощущают симптомы болезни.

Кумар Кусемисов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— В СКО эпидситуация стабильная. Роста заболеваемости не отмечается. Инфекционные стационары работают в штатном режиме. На сегодняшний день в инфекционных стационарах находится 452 пациента. Загруженность инфекционных стационаров составляет 38%. Сил и средств достаточно. В реанимационных отделениях 22 пациента.

Что касается школьников, с начала третьей четверти коронавирус обнаружили у 189 учащихся. 83 из них знания получали дистанционно.

Айгерим Мукашева