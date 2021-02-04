Футбольный клуб «Qyzyljar» уступил грозненскому «Ахмату»

Спорт

19:25 4 Февраля 2021

После поражения от украинского «Руха» и ничьей с российским «Шинником» подопечные Андрея Карповича потерпели разгромное поражение. Команда из Грозного на протяжении всего матча владела инициативой, поразив ворота нашей команды 5 раз. На что клуб из Петропавловска ответил единожды. Отличился игрок Максим Скорых. Игра с «Ахматом» для североказахстанцев стала итоговой на тренировочных сборах. За прошедшие выходные клуб пополнили новые игроки Дмитрий Шмидт, ранее выступавший за команду «Окжетпес», Руслан Есимов из «Иртыша», Игорь Губанов и Данило Алмейда Алвес, игравший до этого за корейский «Сувон». Дата и соперник следующего матча нашего состава не определены.

Дарья Пышмынцева

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