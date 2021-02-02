14 муляжей патрульных машин установили на опасных участках автотрасс в СКО

Несколько заправочных станций, населённый пункт, отсюда и постоянный поток машин, пешеходов, а еще крупного рогатого скота. 618-й км автодороги республиканского значения недалеко от города Булаево спокойным и безопасным не был никогда.

Поэтому в начале ноября 2019-го года первый макет полицейском машины для эксперимента поставили именно здесь. Позже они появились в каждом районе.

Азамат Жамуков, старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП СКО:

— Например, дорога Челябинск-Новосибирск, направление г. Омск, РФ. Это автодорога «Жезказган-Петропавловск», направление г.Костанай. А также на всех участках автодорог республиканского и местного значения.

Все гениальное — просто. Так и с макетами. Водитель видит правдоподобный муляж патрульки и сразу сбавляет скорость, становится внимательнее. Ночью, издали нехитрая конструкция выглядит правдоподобно.

Подъехав к ней поближе, конечно, становится понятно, что это всего лишь макет. Но суть здесь в первой, скажем так, инстинктивной реакции.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Не сбивали, не разбирали на части, не ломали. По данным полицейских ни один макет патрульных машин, установленных в нашем регионе, за время эксплуатации не пострадал. Был единственный случай, когда подобную конструкцию уронили.

Сделал это 34-летний мужчина из Нур-Султана в октябре 2020 года. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Жителя главного города страны нашли и наказали «рублем». За содеянное он заплатил почти 14 тысяч тенге.

Добавлю. Заплатил не за то, что уронил, а за то, что во время падения макет повредился. Напомню, стоит один такой муляж — 180 тыс тенге. В работе конструкция оказалась не особо капризной.

Азамат Жамуков, старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП СКО:

— Макеты патрульных автомашин не состоят из дорогостоящих предметов и материалов. Однако, часто меняются у них проблесковые маячки, так как они постоянно активны.

Маячки перегорают, их меняют. В остальном проблем с макетами не бывает. Зато эффект от них есть, говорят стражи порядка. Чтобы усилить его и не давать водителям расслабляться, муляжи патрулек периодически переставляют.

Как и в любом вопросе, мнения автолюбителей разделились. Главное, чего, пожалуй, хотят абсолютно все, чтобы количество аварий не росло, а сокращалось.

В 2020-м в СКО произошло 238 ДТП. 315 человек в них получили ранения, 37 погибли. С начала этого года на местных дорогах зарегистрировали один летальный случай. Полицейские зафиксировали 6 ДТП.

Дарья Пышмынцева