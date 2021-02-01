В январе в СКО произошло 73 возгорания

На прошлой неделе пожарные выезжали к месту ЧП 4 раза. Один из последних случаев произошел в одном из многоэтажных жилых домов по улице Кожабергена жырау, 26.

Возгорание спровоцировала утечка 50 литрового газового баллона. Общая его площадь составила 4 кв.метров. Огонь полностью уничтожил кухню и всю мебель. К счастью, обошлось без жертв.

Айдар Мусатаев, заместитель начальника управления ДЧС СКО:

— Аналогичный случай у нас был в селе Арыкбалык Айыртауского района. Причиной пожара явилось также нарушение техники безопасности при эксплуатации бытовых приборов. К сожалению, погибла женщина 1954 года рождения, и мужчина был госпитализирован 1955 года рождения.

Сейчас его состояние врачи оценивают, как стабильное. Общая площадь возгорания составила почти 80 кв. метров. Были на той неделе и случаи отравления угарным газом, причина та же — нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Айдар Мусатаев, заместитель начальника управления ДЧС СКО:

— Травмы получили 2 человека, причина отравления- неисправность отопительной печи. Дымоход был забит. Данный случай произошел вчера в Заречном. Семья пострадала, супруги находятся в больнице.

Спасатели продолжают вести профилактическую работу с населением. С начала года вместе с волонтёрами они обошли более 7 тысяч домов, охватили 18 тысяч человек.

Анжелика Сычёва