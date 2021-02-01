В РК разработали новые правила грантового финансирования для НПО

За круглым столом помимо текущих актуальных вопросов обсуждали гражданские инициативы. Их состоятельность доказала работа ІХ Гражданского форума, который прошел в 2020-м. В целях реализации рекомендаций, которые озвучили на съезде представители неправительственного сектора, в министерстве и разработали новые требования.

В уходящем году нам удалось поднять на качественно новый уровень работу с институтами гражданского общества. Это стало возможным, благодаря конкретным механизмам обратной связи, которые мы применяли в нашей работе. Задача на этот год — эффективная реализация данного документа в условиях тесного партнёрства с представителями гражданского общества. Аида Балаева — министр информации и общественного развития РК

Алишер Ашимов