С 1 февраля в СК полностью перешли с аналогового на цифровое вещание

Главное преимущество цифрового вещания — равный доступ к нему на территории всей области. Теперь в новом формате жителям Петропавловска без абонентской платы доступно порядка 30 каналов, в два раза меньше — сельчанам. При аналоговом вещании эти цифры были в несколько раз меньше.

Дальмира Шигаева, заместитель председателя правления и коммерческий директор АО «Казтелерадио»:

— За счёт увеличения каналов населению становятся доступны каналы: «Казспорт», «Ел арна», «Абай», «Балапан». Они никогда не транслировались в аналоговом вещании. Переход осуществлён в рамках международного соглашения «Женева-06». Более 100 стран мира подписали соглашение о переходе на цифровое телевидение.

При прежнем вещании всё зависело от аналоговых передатчиков, на каждый телеканал нужен был отдельный. При новом формате все иначе. Используется мультиплекс, который может транслировать до 15 каналов. Еще одно преимущество «цифры» — экономия электроэнергии. В 11 часов утра понедельника аналоговое вещание отключили.

Даурен Жандарбек, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— У нас практически 98% населения будет охвачено этим сигналом. За счёт этого увеличивается доступность.

Контролируют весь процесс с помощью компьютеров. Переход на цифровое вещание упростит работу инженерам. К примеру, теперь не придётся проводить механическую профилактику, рассказывает Андрей Сергейчик.

Работает он здесь почти 8 лет. Начинал с должности антенщика — мачтовика, сейчас — инженер по мониторингу оборудования. За годы работы ситуации случались разные. Напряжённо было в непогоду.

Андрей Сергейчик, инженер по мониторингу оборудования СКОФ АО «Казтелерадио»:

— Была такая история. После удара молнии у нас пропали все аналоговые программы. Была проблема с приёмной спутниковой антенной. Это очень серьёзная проблема и требовала срочного решения, чтобы восстановить вещание. В этом и заключается наша работа.

Работа по переходу к новому формату проводилась на протяжении 8 лет, за это время в регионе построили и модернизировли 42 радиотелевизионные станции. В разрезе республики на цифровое вещание полностью перешли шесть областей и город Шымкент.

Айгерим Муканова