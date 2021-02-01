15 нетрезвых водителей задержали полицейские за 4 дня

Правоохранительные органы

20:33 1 Февраля 2021

192 автолюбителя предпочитали ездить за рулём без ремней безопасности, еще 15 — в состоянии алкогольного опьянения, 150 человек остановили во время разговоров по телефону, за превышение скорости к административной ответственности привлекли 102 водителя.

В поле зрения стражей порядка попали и пешеходы. За переход дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал оштрафовали 273 североказахстанца. Полицейские в очередной раз призывают жителей области соблюдать правила дорожного движения.

 

 

Алишер Ашимов

Читайте также

14,5 кг марихуаны пытался провезти в своем авто 57-летний житель СКО
Очередь из десятков автомобилей выстроилась на границе Петропавловска
Вынесен приговор по конфликту на «Тиолайне»
Грабитель в Петропавловске разбил окно и забрал деньги из кассы на АЗС
Об интернет-мошенничестве говорили общественники и полицейские
Штраф в размере Т44 тыс грозит мужчине, который нелегально продавал алкоголь
Полицейские задержали таксиста-нелегала в наркотическом опьянении
Аферисты обманули жительницу Петропавловска на 200 тысяч тенге
За большие сугробы на североказахстанцев будут налагать штрафы
На 12 лет и 7 месяцев осудили пару из Петропаловска
В Петропавловске произошло ДТП с четырьмя легковыми машинами
Свыше 120 литров алкоголя изъяли полицейские региона