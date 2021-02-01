15 нетрезвых водителей задержали полицейские за 4 дня

192 автолюбителя предпочитали ездить за рулём без ремней безопасности, еще 15 — в состоянии алкогольного опьянения, 150 человек остановили во время разговоров по телефону, за превышение скорости к административной ответственности привлекли 102 водителя.

В поле зрения стражей порядка попали и пешеходы. За переход дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал оштрафовали 273 североказахстанца. Полицейские в очередной раз призывают жителей области соблюдать правила дорожного движения.

Алишер Ашимов