Поэтапный переход на латинский алфавит планируется с 2023 по 2031 гг.

«Один звук — одна буква». По такому принципу усовершенствовали казахский алфавит на латинский лад. Презентовали новую азбуку 28 января на заседании Национальной комиссии.

Алфавит включает в себя 31 символ базовой системы, полностью охватывающий 28 звуков государственного языка. В окончательном варианте графики специфические буквы обозначены диакритическими символами.

Они часто используются в международной практике. Специалисты отмечают, что при разработке латиницы учитывался опыт тюркоязычных народов. Поэтапный переход на новый алфавит планируется с 2023 по 31-ый годы.

Усовершенствованная версия алфавита даст новый импульс развитию казахского языка и будет способствовать его модернизации в соответствии с современными тенденциями. В предстоящий период необходимо провести большую подготовительную работу по постепенному переходу на латинскую графику казахского языка. Аскар Мамин, премьер-министр Казахстана

Дарья Пышмынцева