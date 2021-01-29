Наибольшая глубина промерзания почвы зафиксирована в районе им. Г.Мусрепова

Вот таким образом, с помощью специального прибора гидрологи измеряют толщину льда. В три заранее подготовленные лунки опускают мерную линейку. Измеряют глубину каждой и выводят среднее значение. Весь процесс у специалистов занимает порядка 40 минут.

Радмир Якупов — инженер-гидролог филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— У нас по области действует 19 гидрологических постов, на которых ежедневно утром и вечером происходит замер уровня воды, а также ежедекадно производятся замеры толщины льда и измерения расхода воды.

Этой толщины льда достаточно, чтобы спокойно проехать автомобилю весом до четырех тонн. А значит и для людей тоже максимально безопасно. Особенно это касается тех, кто любит зимнюю рыбалку.

Сложности могут возникнуть только с приходом весны, когда начнется активное таяние. Угрозу половодья представляет и глубина промерзания почвы. В этом году она достигла максимальной отметки за эту зиму.

Даурен Кощугулов — руководитель отдела гидрометеорологического мониторинга филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— На сегодняшний день наибольшая глубина промерзания зафиксирована в районе им. Г.Мусрепова на метеостанции Рузаевка — 141см. Наименьшая глубина промерзания зафиксирована в городе Петропавловск и составляет 54 см. По сравнению с прошлым годом эти данные составляют 2-2,5 раза меньше.

Промерзшая земля не может впитать весь растаявший снег, и если происходит резкое потепление, начинаются паводки, говорят специалисты. Год на год не приходится. Поэтому давать прогнозы на эту весну гидрологи пока не готовы, еще рано. Все зависит от того, каким будет последний месяц зимы.

Жанель Бисенбаева