В СКО проходят отчётные встречи акимов сельских округов в онлайн формате

Район, в котором сосредоточены одни из самых перспективных инвестпроектов. Здесь и крупнейший свинокомплекс, и производство комбикормов, и завод по глубокой переработке зерна, который выпускает крахмал и клейковину.

А в прошлом году пока в тестовом режиме начали делать и биоэтанол. Ну и нельзя не упомянуть про новый цех по выщелачиванию жмыха ТОО «Тайынша Май». Запуск планировали в прошлом году, но специалисты из Китая по понятным причинам приехать не смогли.

До конца реализовать проект стоимостью 2 млрд тенге планируют в 2021. Всего в прошлом году в Тайыншинский район «влили» почти 27 млрд тенге инвестиций. Рост наблюдается по всем показателям экономики, кроме того вырос и бюджет района. Ощутили ли это сами тайыншинцы?

Тайыншинцы:

— С дорогами сейчас снег. А летом в прошлом году хорошо построили. Много асфальта сделали.

— Были нюансы. В марте с отоплением, трубу прорвало. Но сделали вовремя. Претензий к службам нет.

— Дороги в Тайынше отремонтировали. У меня в доме вода есть. Конечно, улучшаются условия.

— Между Новоберёзовкой и Чкалово кусок посередине. Оттуда немного сделали и отсюда немного сделали.

Планируют доделать. Сложность в том, что на этой трассе проводить нужно полную реконструкцию. Из 60 км осталось чуть меньше 9. В целом, почти все тайыншинцы отметили, что инфраструктура в районе значительно улучшилась, особенно в последние пару лет.

Но некоторые проблемные вопросы ещё остались. О тех, что волнуют жителей Летовочного сельского округа, говорили на отчётной встрече. В этом году она проходит иначе. Диалог власти и народа не в в актовом зале, а перед монитором в режиме видеоконференции.

Зато вопросы привычные: дороги, водоснабжение, интернет. По каждому из этих пунктов обращались жители села Горькое. Население свыше 500 человек.

Те, кто без автомобиля, остались «отрезанными» от райцентра, пишут в своём обращении жители. Просят об автобусном маршруте, хотя бы раз в неделю.

Руслан Анбаев, аким Тайыншинского района:

— Необходимо найти Вам, как акиму округа, предпринимателя, который сможет осуществить пассажирские перевозки. Мы со своей стороны через отдел ЖКХ готовы просубсидировать данный маршрут.

Есть возможность даже автобус приобрести по госпрограмме. Главное, найти предпринимателя, который за это возьмётся. Возможно, заинтересовать бизнесмена получится лучше, если дорогу от Горького отремонтировать. Состояние участка до села Летовочного в плохом состоянии, пишут жители. Просят о ремонте.

Но сначала, нужно разработать ПСД, отметил аким района. Поручил Руслан Анбаев и детально изучить проблему с интернетом. Аким сельского округа должен знать все характеристики, чтобы к сотовым операторам можно было обратиться с конкретным запросом.

А жители Краснокаменки просят привести в порядок дорогу в селе. Полотно там действительно в плохом состоянии, соглашается глава округа.

Дмитрий Руденко, и.о. акима Летовочного сельского округа, Тайыншинский район:

— Мы разработали ПСД на профилировку внутрипоселковых дорог Летовочного с/о. В том числе Краснокаменка туда входит обязательно. Я думаю, в мае мы начнём работу.

Поддержит районный бюджет и установку в Литовочном детской площадки. Она там есть, но очень скромная. Горка да пара качелей. Детям не хватает. К слову, о подрастающем поколении. В Тайынше в этом году приступят к строительству школы на 600 мест, а в Вишнёвке — на 150.

Но и про имеющиеся школы не забудут. Продолжат ремонт и закуп новой техники. К слову, в прошлом году на сферу образования в районе выделили 5,5 млрд тенге. Улучшение ощутили практически все школы и мини-центры, говорит аким района.

Руслан Анбаев, аким Тайыншинского района:

— 1290 компьютеров приобретено, 102 планшета, 10 интерактивных панелей. Приобретено оборудование для инклюзивного образования. Во всех школах установлено видеонаблюдение. Закуплены игрушки для 47 мини-центров. Обновлены ученическая мебель и спортинвентарь.

А ещё в Тайыншинском районе планируют в этом году полностью решить проблемы с освещением. И в дальнейшем тратить бюджет только на содержание.

В завершение встречи Руслан Анбаев отметил, что он открыт к диалогу, который только отчётной встречей не ограничивается.

Любой житель может записаться на приём, для этого можно использовать и социальные сети, говорит глава тайыншинцев. Напомню, отчётная встреча Руслана Анбаева пройдёт 5 февраля.

Айгерим Мукашева