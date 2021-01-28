Самые востребованные специальности в РК — учителя и строители

Новости МТРК

20:08 28 Января 2021

А также водители легковых автомобилей и такси. По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК именно эти профессии стали самыми востребованными на отечественном рынке вакансий в 2020 году.

Специалисты по контролю за персоналом в разных сферах и продавцы в магазинах тоже вошли в этот топ.

А вот в юристах, офисных работниках, консультантах по финансовым вопросам, аналитиках и исследователях работодатели в прошлом году нуждались меньше всего. На казахстанском рынке труда таких специалистов очень много.

Если смотреть в разрезе отраслей экономики, то наибольшее количество вакансий 2020-го пришлось на строительный сектор, сферы образования, торговли, сельского хозяйства, здравоохранения и обрабатывающей промышленности.

 

 

Дарья Пышмынцева

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