Самые востребованные специальности в РК — учителя и строители

А также водители легковых автомобилей и такси. По информации Министерства труда и социальной защиты населения РК именно эти профессии стали самыми востребованными на отечественном рынке вакансий в 2020 году.

Специалисты по контролю за персоналом в разных сферах и продавцы в магазинах тоже вошли в этот топ.

А вот в юристах, офисных работниках, консультантах по финансовым вопросам, аналитиках и исследователях работодатели в прошлом году нуждались меньше всего. На казахстанском рынке труда таких специалистов очень много.

Если смотреть в разрезе отраслей экономики, то наибольшее количество вакансий 2020-го пришлось на строительный сектор, сферы образования, торговли, сельского хозяйства, здравоохранения и обрабатывающей промышленности.

Дарья Пышмынцева