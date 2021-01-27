Завершено расследование по делу о гибели монтажника на стройплощадке

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Упал с 15-метровой высоты. Несчастный случай произошёл 9 декабря прошлого года. 44-летний монтажник работал на строительстве казахского театра в микрорайоне «Жас оркен». При невыясненных обстоятельствах он упал с высоты и разбился насмерть.

Кто виноват: сам монтажник или работодатель, выясняла инспекция труда. Создали комиссию по специальному расследованию. Вот что выяснили. Генеральный подрядчик ТОО «DBK-Engineering» нанял субподрядчиком «Дорожно-строительный трест».

Он, в свою очередь, привлёк ТОО «Петропавловский завод металлоконструкций». Предприятие изготавливало и поставляло этот стройматериал. Бригада из 7 человек приехала на монтаж металлоконструкций.

Среди них был Андрей Щетинкин. Так совпало, что именно в этот день всю работу на стройке остановили. Эксперт технадзора выявил нарушения и отклонения по проекту. Монтажников спустили вниз, работа встала. По крайней мере, должна была.

Мирас Сабаганов, заместитель руководителя управления государственной инспекции труда СКО:

— Однако, бригада в составе 7 человек без поручения, как говорят сами очевидцы, поднялись на высоту 14,5 метров на этот участок и хотели подготовить листы на следующий день работы. То есть разложить эти листы. Так как они были по нумерации, каждый нужно было положить на своё место. Данные листы были складированы около 1,5 метров от края перепада по высоте.

Раскладывал их и Андрей Щетинкин. Он был в метре от края. По словам очевидцев, на монтажнике был страховочный пояс, но он не пристегнулся. Хотя такая возможность имелась, балки находились недалеко.

Сам момент падения другие рабочие не видели. Что тогда случилось с Андреем, так и осталось загадкой. Зато, кто виноват в трагедии, трудовая инспекция выяснила.

Мирас Сабаганов, заместитель руководителя управления государственной инспекции труда СКО:

— Генеральным подрядчиком ТОО «DBK-Engineering» не был разработан план мероприятий, так как на данном объекте одновременно работали сразу несколько организаций. Также со стороны работодателя не было установлено опасной зоны. Они не были отмечены знаками безопасности. То есть, где нельзя находиться работникам. Также со стороны погибшего Щетинкина имеются нарушения.

А именно: бригада, как показало расследование, залезла на высоту самовольно. И погибший не воспользовался страховочным поясом. Почему, загадка и для его коллег.

Андрей был опытным монтажником, профессионалом своего дела. По итогу вину в произошедшем разделили 50 на 50 между погибшим и работодателем с генподрядчиком. Они должны выплатить компенсацию семье покойного.

Материалы дела сейчас в полиции. Всего в прошлом году в СК было 46 несчастных случаев на производстве. 6 человек погибли, 49 получили травмы, 26 из них тяжёлой степени. Все случаи расследовала инспекция труда.

Занимаются её специалисты и задолженностями по зарплате. В прошлом году проверили 20 организаций. В общей сложности они не выплатили свыше 1800 работникам 218 млн тенге. Недобросовестные руководители получили штрафы, большинство перед сотрудниками совесть очистили.

В их числе и трёхлетний должник ТОО «Казградстрой-НС». Его работники наконец получили кровные за 4 месяца 2018 года. В списке должников остались международный аэропорт Петропавловска, «Специальное охранное подразделение «Рысь» и предприятие-банкрот ТОО «Кайранколь-Астык».

Айгерим Мукашева