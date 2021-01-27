В резиденции Абылай хана прошло открытие выставки, посвящённой Жамбылу

В этом стихотворении Жамбыл Жабаев обратился к ленинградцам, оставшимся в блокаде на долгое время. Его произведение стало утешением и надеждой для многих жителей захваченного города.

Сейчас один из переулков уже Санкт-Петербурга носит имя поэта Жамбыла Жабаева. Он жил в тяжёлые для всех годы и считал, что его предназначение дарить радость и веру людям.

Жаксыбай Самрат, собственный корреспондент газеты «Егемен Қазақстан»:

— Он акын импровизатор. Всегда был простым человеком. И где бы ни находился всегда придерживался своего казахского начала. Даже, когда посещал Кремль, говорил на родном языке. Его творчество очень ценно для нас и мы должны не только его сохранить, но и популяризировать.

Перу Жамбыла Жабаева принадлежат такие стихи, как: «Чёрный указ», «Приговор царя», «Доля бедняка». В своих работах он поднимал наболевшие для народа проблемы, этим он и заслужил всеобщую любовь.

Так как всегда был рядом с людьми. С произведениями Жамбыла можно ознакомиться на онлайн выставке в резиденции Абылай хана. Эксперты в прямом эфире рассказывали о его жизни и творчестве.

Асемгуль Кыдбекова, заместитель директора резиденции Абылай хана:

— У этой выставки будет также продолжение. Мы не ограничимся только презентацией книг. Просто сейчас из-за пандемии пришлось провести мероприятие в онлайн формате. Но как только ограничения будут сняты, мы проведём эту памятную дату в офлайн формате.

Выставка, посвящённая поэту, в резиденции будет проходить до конца этого года.

Айгерим Муканова