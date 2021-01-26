Часть пенсионных накоплений можно использовать для приобретения жилья

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям.

К концу января 2021-го все это стало возможным. Правила использования пенсионных выплат в Казахстане утвердили.

Известны и основные операторы, т.е. организации, которые будут работать с казахстанцами, желающими воспользоваться своими накоплениями на комфортную старость.

Сделку для улучшения жилищных условий жители страны смогут осуществить через «ЕНПФ» и «Отбасы банк».

Рамазан Муканов, директор СКОФ АО «ЕНПФ»:

— На сайте «Отбасы банка» — enpf-otbasy.kz нужно открыть специальный счет и подать заявление на досрочное изъятие пенсионных накоплений. «Отбасы банк» — уполномоченный оператор, он направляет в течение двух рабочих дней в ЕНПФ электронное уведомление со всеми данными вкладчика. В свою очередь ЕНПФ в течение 5 рабочих дней направляет сумму пенсионной выплаты в «Отбасы банк».

Там она будет находиться в течение 45 дней. По правилам у казахстанцев есть полтора месяца на сбор документов, которые подтвердят, что снятые с пенсионки деньги потратят на прописанные в законе цели.

Схитрить и направить их на новенький смартфон или автомобиль, например, не получится.

Еркебулан Дауылбаев, заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК:

— На законодательном уровне предусмотрена ответственность за нецелевое использование пенсионных накоплений и ограничение по приобретению получателем жилья у супруга и близких родственников. Не допускается реализация недвижимого имущества в течение пяти лет.

А вот тут начинается тысяча и один нюанс. О них в ближайшие дни нашему телеканалу обещали рассказать североказахстанские представители «Отбасы банка».

Поэтому на покупке жилья в рассрочку, его приватизации или приобретении квадратных метров через долевое строительство мы сейчас останавливаться не будем. Перейдем к не менее важному — к размеру пенсионных накоплений.

Чтобы воспользоваться их частью, по закону нужно добраться до, так называемого, порога достаточности. Т.е. в условной копилке на старость должна быть определенная 7-мизначная сумма, при которой в ней останется «несгораемая» часть.

Рамазан Муканов, директор СКОФ АО «ЕНПФ»:

— На сегодняшний день у вкладчиков по СКО у кого сверх порога достаточности, это 11 807 человек. По ним сумма 20 млрд тенге.

При том, что всего в областном пенсионном фонде на заслуженный отдых откладывают почти 361 тысяча североказахстанцев. В сумме они уже накопили больше 320 млрд тенге.

Североказахстанцы:

— Слышала, что сейчас можно снять пенсионные свои накопления для ипотеки. Даже слышала, если при болезни, можно будет тоже использовать эти деньги. Я считаю, что это очень хорошо, потому что много таких людей, которым квартиры нужны и лечение.

— Меня это не касается, у меня очень мало накоплений, поэтому это — не мой случай.

— По нашим законам Казахстана мне еще 8 лет работать. Сейчас пойду и узнаю, с какой целью и какие средства могу снять.

Аналогичную информацию можно получить, не выходя из дома. На официальном сайте ЕНПФ, через специальное мобильное приложение или на новой платформе enpf-otbasy.kz.

Дарья Пышмынцева