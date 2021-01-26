14,5 кг марихуаны пытался провезти в своем авто 57-летний житель СКО

Жителя одного из пригородных сел с «опасным грузом», который находился в салоне его личного автомобиля, задержали не случайно. Оперативная информация помогла сотрудникам управления по противодействию наркопреступности выйти на след нарушителя закона.

57-летнего мужчину задержали на пересечении улиц Астана — Букетова. В его иномарке полицейские нашли мешок с тремя полиэтиленовыми пакетами, обмотанными скотчем.

Эксперты проверили содержимое пакетов в специальной лаборатории. Судебно-химическая экспертиза показала, что изъятое у североказахстанца вещество — 14,5 кг высушенной марихуаны.

Руслан Умбетов, старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 296, части 4 Уголовного Кодекса РК. Задержанный арестован, ведется следствие.

За плечами мужчины уже несколько судимостей по статьям, связанным с наркотиками. За их сбыт в особо крупном размере его осудили в 2008 году. Через 10 лет он вышел из мест не столь отдаленных и вернулся к «старым делам».

По данным полицейских, в 2020-м году из незаконного оборота изъято почти 500 килограммов различных наркотических средств.

Дарья Пышмынцева