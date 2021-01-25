Нацбанк Казахстана продлил сроки приема и замены банкнот старого образца

Мейрам Мамбетов, руководитель отдела СКФ РГУ «Национальный банк Казахстана»:

— Национальный Банк РК сообщает о продлении срока приема и замены банкнот номиналом 2000, 5000, 10000 тенге образца 2006 до 1 февраля 2021 года. Напомним, обмен длился в течение 4-х лет с 4 октября 2016 года по 5 октября 2020.

Решение о продлении срока приема и замены старых банкнот 2016 года на новые Национальным Банком Казахстана приняли из-за многочисленных обращений населения. Просьбы в основном поступали от пенсионеров. Кто-то не успел обменять, многие и вовсе не знали об этой необходимости.

Североказахстанцы:

— Я не знала, хотя в банк хожу, деньги снимаю, с карточками работаем. Но не знала, теперь расскажу своим родным и близким

— Все, что могли, мы уже обменяли. Остальным всем знакомым и друзьям расскажем, передадим, чтобы поменяли до 1 февраля.

— Я не знал об этом. Теперь, конечно, приду домой, расскажу близким, да и сам проверю, может где-то лежат старые банкноты.

Обмен данных банкнот на действующие денежные знаки проводится для физических лиц только в филиалах Национального Банка. На данный момент туда обратились 77 человек. Общая сумма обмена составила больше полутора миллионов тенге.

Анжелика Сычёва.