Кражу на дачном участке раскрыли полицейские с помощью видеокамер

Правоохранительные органы

20:30 25 Января 2021

Сторож во время обхода заметил следы на одном из участков и позвонил хозяину дачи. Тот подтвердил пропажу чугунной ванны и сетки от железной кровати и обратился в полицию. Дорога и заезд в дачное общество находятся под «прицелом» камер.

Оперативники просмотрели записи, их внимание привлёк автомобиль «Mitsubishi». Его дальнейшие передвижения были тоже зафиксированы камерами ЦОУ и облачным видеонаблюдением. В итоге похищенное полицейские изъяли из салона авто.

Владельцем оказался 50-летний ранее судимый горожанин. За последние три месяца в Петропавловске зарегистрировано 5 краж с дачных участков.

По словам полицейских, наиболее привлекательны для преступников изделия из металла, а ещё инструменты и бытовые приборы, которые дачники оставляют на зиму в домиках.

Стражи порядка рекомендуют владельцам участков организовывать охрану садоводческих обществ и по возможности проверять свои участки. Статистика показывает, чем быстрее потерпевшие обратятся в полицию, тем больше вероятность раскрыть преступление по «горячим» следам.

 

Айгерим Мукашева

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