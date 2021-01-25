72 случая заражения коронавирусом выявлено в СКО за прошедшие сутки

О мерах предосторожности знает каждый, но есть и те, кто ими пренебрегает. Маски, антисептики и социальная дистанция. Это поможет защитить от опасного вируса себя и окружающих. Врачи советуют укрепить иммунитет, пить витамины д-3 и цинк.

Это лишь профилактика, а вот, если замечены симптомы ковид: потеря обоняния, слабость и температура, то незамедлительно нужно вызвать скорую помощь. Самолечение может привести к осложнениям.

Руслан Нуркеев, заведующий отделением профилактики и социально-психологической помощи городской поликлиники №2:

— Процесс может осложниться, если есть сопутствующая патология или лёгочные заболевания, конечно, инфекция может развиться в гораздо осложнённой форме. Может развиться вирусная пневмония, лечить её сложно, поэтому не нужно затягивать и обращаться к врачам.

В период пандемии тяжёлая работа легла на плечи медицинских работников. Столкнулись они не только с наплывом пациентов, но и ещё с нехваткой специалистов, медикаментов, коечных мест и защитных средств. К первой волне коронавируса не был готов никто, но сейчас ситуация изменилась.

Жанна Маутова, главный грач многопрофильной городской больницы:

— Я хочу сказать, что и сегодня у нас пациентов достаточно. Но сейчас мы готовы к борьбе с инфекцией. У нас достаточно оборудования, лекарственных препаратов и у нас достаточно кадров. Инфекция у нас всё -таки есть, и она распространяется. Главными и единственными распространителями остаются люди.

Поэтому каждый североказахстанец должен проявить сознательность и позаботиться о своём здоровье и близких.

Айгерим Муканова