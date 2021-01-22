Высокое звание присвоено участнику ансамбля «Sensitive»

Полон энергии, задора, оптимизма. Всегда стремится к победе и желанию творить. Все это про Евгения Кузьмина. Танцами парень занимается больше 10 лет. За его плечами немало красивых постановок, которые он представлял на международных конкурсах. Танцы для него — неотъемлемая часть жизни.

Евгений Кузьмин — участник ансамбля «Sensitive»:

— В них я вкладываю всю свою душу. Хочу поблагодарить Ольгу Ростовщикову. Она открыла мне волшебный мир танцев. Ими я занимаюсь с 14 лет. Благодаря ансамблю, я посетил много стран. Рад, что меня удостоили звания «Заслуженного артиста». Присуждение мне этого звания — это оценка работы всего нашего коллектива и руководителя.

В свои 28 Евгений добился немалых достижений. Звание «Заслуженный артист РК среди неслышащих» стало для него неожиданностью, говорит, это — стимул развиваться и идти дальше. Во всех начинаниях поддерживает Евгения его семья.

Ирина Кузьмина признается, помимо танцев у сына есть и другие увлечения. Он занимается фотографиями, осваивает жестовое пение, азы актерского мастерства.

Ирина Кузьмина:

— Мы каждый раз с волнением ждем его с конкурсов. Если есть какие-то трудности, мы решаем всей семьей. На работе его понимают, это тоже наша гордость. Он справляется с поставленными задачами.

Трудолюбивый, отзывчивый и жизнерадостный. Так о нем отзывается его наставник Ольга Ростовщикова. Евгений предпочитает латино-американские танцы: самбо, ча-ча-ча, румбу и другие, рассказывает Ольга. Весь коллектив и художественный руководитель испытывают чувство гордости за Евгения.

Ольга Ростовщикова — художественный руководитель ансамбля бального танца «Sensitive»:

— Узнав эту новость, мы очень обрадовались за него. Он за эти 14 лет проявил себя в творчестве, в хореографии. Рады, что об этом услышали, узнали, оценили. Скажем так, не зря все это было сделано.

«Чувствительный». Такой посыл несет в себе название ансамбля в переводе с английского. Бесспорно, рассказывать какую-либо историю с помощью движения тела эти ребята точно умеют.

В ближайшее время творческий состав отметит свой 15-летний юбилей. За это время их узнали не только в родной стране, но и далеко за ее пределами.

Алишер Ашимов