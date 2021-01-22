Вынесен приговор по конфликту на «Тиолайне»

Правоохранительные органы

19:43 22 Января 2021

На скамье подсудимых- заместитель директора компании «Тиолайн» и сотрудники охранного агентства. Летом прошлого года они устроили массовую драку у входа на Обуховский горно-обогатительный комбинат в Тайыншинском районе. Ролик с потасовкой моментально тогда разлетелся по Казнету.

В результате драки больше всего пострадали те, кто давал отпор налётчикам. Потерпевший Долгалёв — один из акционеров компании — позже написал заявление в полицию. Судебные тяжбы по этому делу длились с сентября 2020-го.

В итоге Саверского признали виновным. Ближайшие 2 года он проведет за «колючей проволокой» в исправительном учреждении минимальной безопасности.

Другим фигурантам дела — охранникам: Кенесбаю, Майданову, Медеубаеву, Бахтыбаеву и Жаппарову назначили условный срок — полтора года ограничения свободы.

Столько же лет, только с пребыванием в колонии получил их коллега Секенов, который напал с ножом на пострадавших.

По решению суда в пользу потерпевших осуждённые теперь обязаны выплатить ещё и компенсацию за моральный ущерб.

 

 

Абай Альжанов

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