Дарину Тюгумбаеву сбила машина, которой управлял шестилетний ребенок

На этих снимках 26-летняя Дарина Тюгумбаева счастливая, уверенно стоит на своих двоих с детьми и мужем. А вот снова она, только уже через полгода, заново учится чувствовать свои ноги и управлять ими.

19-го июля 2020-го во время семейного отдыха на берегу реки Есиль североказахстанка с дочерью и сыном попали под машину. По словам Дарины, за рулем иномарки находился маленький ребенок.

Дарина Тюгумбаева, жительница г.Петропавловска:

— Я слышала слова мужчины из рядом отдыхающей компании о том, что его дети могут завести машину. Что он дает им сесть за руль, когда они едут в деревню. Далее он сказал:» Иди, как ты умеешь заводить машину». Буквально через пару минут завелась машина, которая стояла сзади нас. Я успела только повернуть голову и все, и мы с детьми оказались под машиной. Дети каким-то чудом спаслись, а мне повезло меньше.

Основные травмы пришлись на ноги. У девушки были множественные переломы таза, вывих бедра, ссадины. В столице ей сделали две сложные операции. Несколько месяцев она провела не вставая. Подниматься и ходить ей не просто и сейчас. Но, она держится и на пути к выздоровлению «опускать руки» не планирует.

Дарина Тюгумбаева, жительница г.Петропавловска:

— Я получила вторую группу инвалидности. В данный момент нахожусь дома. Буду проходить реабилитации, восстанавливаться. После случившегося виновники ни разу не обращались ко мне и не пытались помочь. Я видела его только на очной ставке и все. Я хочу справедливости.

Свою историю девушка подробно рассказала в одной из социальных сетей. За несколько дней под публикацией Дарины собралось больше тысячи комментариев от североказахстанцев. К своему посту, чтобы не быть голословной, девушка прикрепила больничные выписки, заключения, справки и снимки.

Еркен Бейсенов — старший дознаватель управления дознания ДП СКО:

— Виновник был привлечен сразу по нескольким статьям административного кодекса РК. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.349 ч.2 УК РК — Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления. По результатам следственных действий и проведенных экспертиз будет принято окончательное процессуальное решение.

Дарина очень ждет суда и надеется, что закон будет на её стороне.

Дарья Пышмынцева