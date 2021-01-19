В «Отбасы банк» объявили конкурс на выдачу квартир в чистой отделке

В рамках пилотного проекта «Шанырак» реализуют 100 апартаментов. 1,2 и трёхкомнатные квартиры в многоэтажке предлагают в чистовой отделке. Стоимость одного квадратного метра — 160 тысяч тенге. Свою заявку на получение заветных ключей североказахстанцы могут оставить на сайте baspana.kz.

Желательно сделать это как можно раньше, потому что дата и время могут повлиять на очерёдность. Конкурс продлится до 7 февраля. Обязательное условие: наличие 10% от стоимости жилья на момент подачи заявки. Отметим, заявитель обязательно должен быть очередником местных исполнительных органов и вкладчиком банка.

Дамир Найманбаев, начальник отдела по работе с клиентами СКОФ АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»»:

— С 2021 года произошли изменения порога уровня достаточности. С 3,1 до 3,7 прожиточного минимума по направлению «Шанырак». В сумме это составляет 126 917 тенге. Те клиенты, которые ранее не соответствовали уровню порога достаточности, повторно могут подать заявку на участие в конкурсе.

Дарья Пышмынцева