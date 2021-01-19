Эксперты из Алматы оценили коллекционный фонд Ботанического сада

Городской ботанический сад считается достоянием северного региона. Его растения долгие годы собирали со всех уголков Казахстана, а также из-за рубежа. Основная цель приезда специалистов — сохранить и изучить доступные образцы флоры. Как отмечает алматинский эксперт Эльмира Саметова, задача комиссии — обозначить статус этой коллекции и дать свои рекомендации.

Эльмира Саметова, ученый секретарь института ботаники и фитоинтродукции КН МОН РК, г.Алматы:

— Чтобы оценить коллекционные фонды тропических и субтропических растений, которые произрастают в оранжерее города Петропавловска, и, растений, которые находятся в открытом грунте этого ботанического сада. Посмотреть, какой агротехнический уход здесь проходит. Какие сезонные изменения у этих растений. Оценить возраст этих растений.

Зимой невозможно исследовать все виды растений. Большинство из них требует наблюдения посезонно, объяснили специалисты. Поэтому комиссия посетит Петропавловский ботанический сад в этом году несколько раз — весной и летом. После этого она даст своё заключение.

Артур Рязапов, руководитель НПО «БОТАНИЧЕСКИЙ САД»

— На комиссию возлагаем большие надежды по сохранению ботанического сада. Коллекция уникальная. В настоящее время работают ботаники. Весной планируется приезд почвоведов, которые будут изучать почву. К изучению проблемы подходят комплексно. Это геологические условия почвы, климат и влияние застройки.

Ботанический сад Петропавловска — излюбленное место североказахстанцев. Сейчас в его коллекции — более 2 тысяч уникальных деревьев и растений.

Дарья Пышмынцева