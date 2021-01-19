156 000 тенге составляет среднемесячная заработная плата в СКО

Новости МТРК

21:10 19 Января 2021

За прошлый год промышленные предприятия СК произвели продукции более чем на 305 миллиардов тенге. В разрезе регионов мы уверенно держимся на третьем месте. На 30% стали больше выпускать мясных изделий, почти на 9% — «молочки». Рост отметили также в выпуске фармацевтических товаров, напитков и мебели.

В сельском хозяйстве дела «подкосил» птичий грипп: на 33% сократилось поголовье птицы, а вместе с ним и производство яиц. Хорошие результаты в строительстве. Больше всего строят в областном центре.

Марал Нуржаупова, руководитель департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по СКО:

— В январе-декабре 2020 года строительными организациями выполнен объём строительных работ на 97 млрд, прирост составил более 11%. На строительство жилья освоено 36,4 млрд тенге. Прирост в сравнении с 2019 годом составил 25,5%. Жилья введено 306458 квадратных метров. Прирост 22,4%».

Статистики также отмечают рост в сфере предпринимательства на 0,9%. По данным на 1 января этого года в регионе зарегистрировано более 30 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, где работают 106 тысяч человек. В июне 2020-го в ведомстве провели исследование на определение среднемесячной заработной платы североказахстанцев. Проверили 880 предприятий.

Марал Нуржаупова, руководитель департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по СКО:

— На этих предприятиях работало почти 87 тысяч человек. Средняя зарплата у них получилась 143 809 тенге. Из 87 тысяч человек четверть получает зарплату ниже 75 000 тенге. Зарплату от 150 до 300 получает 29%. Достаточно значительный объём.

И лишь 6,5 процентов получают заработную плату выше 300 тысяч тенге. Анализ также показал, женщины трудящиеся в промышленности, сельском, рыбном и лесном хозяйствах зарабатывают меньше мужчин.

 

 

 

Айгерим Муканова

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