В областном кардиоцентре внесли новшества в рамках ОСМС

С помощью нового ангиографа врачи кардиологического центра начали проводить другие виды операций на головной мозг. При работе с аневризмой сосудов привлекают коллег из Национального научного медицинского центра, они и обучали наших хирургам новым методам лечения.

Принимают здесь и пациентов с острой стадией нарушения мозгового кровообращения. Люди, пережившие инсульт, после операции могут быстро восстановиться без параличей и порезов.

Асхат Молжигитов, первый заместитель главного врача областной многопрофильной больницы:

— Также в этом году с привлечением специалистов кардиохирургического центра мы начали имплантировать сложные устройства кардиовертора-дефибрилятора для пациентов с нарушением ритма. В этом году на нашей базе с этими устройствами имплантировано пять пациентов. Операции проходят малоинвазивным доступом без каких-либо больших разрезов. Пациенты на третьи сутки после операции выписываются домой на реабилитацию.

Одно из новшеств для врачей кардиоцентра — имплантация стент-графта при аневризме грудной аорты. Это одна из сложных операций, в нашем регионе её провели уже двум североказахстанцам. Сегодня возможности кардиоцентра выросли. Врачи проводят операции в гинекологии и урологии. Внедрить новые методы могли раньше, но помешала пандемия.

Асхат Молжигитов, первый заместитель главного врача областной многопрофильной больницы:

— Введение локдауна и закрытие городов не позволило привезти наших коллег из столицы. Первую операцию мы провели в мае. Пандемия приостановила развитие нашей деятельности на три месяца. Была приостановлена плановая госпитализация, но мы принимали экстренных пациентов.

Остальные операции начали проводить с сентября по декабрь прошлого года. Все они бесплатные в рамках ОСМС. Очерёдность есть, но небольшая, в течение недели пациента госпитализируют. Планово проходят в центре операции на сердце. В 2020-м закрытым способом прооперировали 1500 пациентов, открытым — 150.

Айгерим Муканова