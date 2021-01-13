Ономастическая комиссия выдала свыше 340 положительных заключений

Ернияз Султанов, руководитель отдела управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— Переименуются в основном идеологически устаревшие названия. Такие, как Ленин, Комсомол. Нейтральные названия, такие как, Целинная, Цветочная, они однозначно не будут переименованы. Если только население само не выскажет желание переименовать улицу.

В СКО в Новом году новые названия получат сразу 340 улиц. Свое заключение со знаком «плюс» областная ономастическая комиссия подписала в конце декабря. До этого были полгода рассмотрений и обсуждений на разных уровнях. Просто взять и переименовать улицу или село, как кто-то может предположить, по закону нельзя.

Ернияз Султанов, руководитель отдела управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— Сначала дается объявление, через месяц проводится собрание местного сообщества. Затем через 7 рабочих дней его итоги публикуются в СМИ. После документы направляются на рассмотрение сессии районного маслихата. После сессии их рассмотрит областная ономастическая комиссия.

За ней последнее слово. А если в регионе решат переименовать район? Например, Тимирязевский в имени Сабита Муканова. Это вопрос в нашей области активно обсуждался в прошлого году, на какой стадии он находится сейчас, Ернияз Султанов не смог сказать.

Он добавил, что окончательное решение примет республиканская ономастической комиссия. По решению областной в 2021-м в северном регионе переименуют 3 села и 2 сельских округа в Акжарском и Мамлютском районах. Население на это дало добро. Мнение людей в таких вопросах всегда учитывается.

Ернияз Султанов, руководитель отдела управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— С населения никаких финансовых трат не требуется. Не на переоформление правоустанавливающих документов, все затраты идут с гос. бюджета. И на замену аншлагов, на дорожные указатели.

Сельчанам нужно только сказать, положительно или отрицательно они относятся к переименованиям одного населенного пункта, округа или улицы. Нередко и сами выходят с предложениями. Предлагают назвать именами тех, кто много трудился на благо страны.

Дарья Пышмынцева