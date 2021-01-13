Антикоррупционщики рассказали госсужащим об изменениях в Законе

На встрече с представителями органов юстиции первый заместитель руководителя регионального департамента Агентства по противодействию коррупции Нурлан Жахин рассказал о новеллах антикоррупционного законодательства.

Среди них запрет на применение уголовно-досрочного освобождения к лицам, совершившим тяжкое и особо тяжкое коррупционное преступление, усиление наказания нечистых на руку сотрудников правоохранительных органов, введение запрета для госслужащих, депутатов парламента, судей на открытие и владение счетами иностранных банков.

В ведомстве отметили, департамент юстиции у них на хорошем счету, на протяжении многих лет там сдерживают нулевую статистику по совершению коррупционных преступлений.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции СКО :

— Из года в год регистрация коррупционных правонарушений уменьшается. Если брать в сравнении с 16, 18, 20, сейчас уменьшилась. Это связано с тем, что население становится более грамотным в правовом плане, и услуги, которые они получают, переходят в электронный формат и, естественно, возросло только совершение тяжких и особо тяжких. Это говорит о том, что бытовая коррупция искореняется.

Анжелика Сычева