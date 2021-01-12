В СК судебные процессы проходят в онлайн-режиме

Новости МТРК

19:09 12 Января 2021

С помощью такой системы можно не выходя из дома подключиться к заседанию. Уголовные дела также рассматриваются удаленно. Для этого предусмотрены специальные мобильные приложения и видеоконференции. Всего с начала года в регионе провели более 29 тысяч судебных разбирательств, 70% из которых прошли в онлайн-формате.

Динара Туленгутова, руководитель отдела информационного обеспечения Администратора судов по СКО

— В связи с введением в марте прошлого года чрезвычайного положения и последующим соблюдением карантинных и ограничительных мер судебные заседания проводились судами дистанционно с помощью видео-конференц-связи и мобильных приложений: TrueConf и ватсап, за исключением процессов, рассмотренных в закрытых судебных заседаниях. Данный формат работы реализовал конституционное право граждан на судебную защиту, обеспечив безопасность жизни и здоровье участников процесса.

 

 

Жанель Бисенбаева

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