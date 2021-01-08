Жителям с.Дубровного Кызылжаркого района провели питьевую воду

Новый 2021-й для дубровинцев начался с приятной новости. Для местных жителей это долгожданный подарок. Установили непросто колонки, а подвели водопровод в каждый дом.

Нина Брюхова, жительница села Дубровного , Кызылжарский район:

— Сейчас, конечно, все изменилось и стало легко, вода в доме, открываешь кран , там вода. В планах у нас мойку поставить. раковину поставим, сейчас только машинкой пользуемся.

Такие эмоции испытывают сейчас все сельчане. И стирка, и готовка теперь в радость хозяйкам.

Светлана Белоногова,жительница села Дубровного, Кызылжарский район:

— Теперь, пожалуйста, вот кран, можно помыть посуду, можно как бы тут уже постираться, на колонку можно не идти. Даже в колонке хорошая вода для питья. Ну, что еще сказать, спасибо огромное за все это.

С нетерпением ждали, когда «заведут» воду, и в местной школе. За все годы работы здесь обходились скважиной, находящейся на территории учебного заведения.

Ольга Поливанова, директор Дубровинской основной школы,Кызылжарский район:

— Вода была непригодной, соленой, поэтому это создавало новые проблемы, разъедала соль трубы и технику в котельной. Мы с искренней благодарностью хотим сказать спасибо за оказанное внимание и за чистую воду в каждом доме.

Дубровное -село небольшое. Здесь насчитывается 65 жилых домов. Воду «завели» почти всем. Это стало возможным благодаря реконструкции Соколовского группового водопровода. Специалисты «Есиль су» провели работы по строительству отвода и разводящих сетей в населенном пункте.

Людмила Малкова, аким Налобинского сельского округа, Кызылжарский район:

— Также ранее в 2019 году проведен ремонт сетей водоснабжения в селе Гайдуково, и жители этого села также получили доступ к питьевой воде. За прошедшие 2 года в нашем округе проведена большая работа, сделан средний ремонт автодороги, ремонт межпоселковой дороги, освещение.

В 2021 работы по благоустройству Налобинского сельского округа продолжатся.

Анжелика Сычева