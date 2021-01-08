В районе аэропорта Петропавловска произошло авиапроисшествие

Отказал источник энергии воздушного судна. 6-го января во время учебно-тренировочного полета в районе Петропавловского аэропорта произошло авиапроисшествие. По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана у вертолета ВО-105 отказал один из двигателей.

В профильном ведомстве рассказали, что никто из членов экипажа воздушного судна не пострадал. Во время полета в нем находились пилот-инструктор и командир. Вертолет успешно приземлился.

Сотрудники управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана разбираются в деталях случившегося.

Экипаж воздушного судна ВО-105 выполнял полетное задание. После набора заданной высоты в 300 футов в 20 километрах от аэропорта Петропавловска произошел самопроизвольный отказ правого двигателя вертолета. Командир воздушного судна решил произвести вынужденную посадку на площадку, подобранную с воздуха в аэропорту Петропавловска. Перед выполнением посадки экипаж доложил диспетчеру ОВД РГП «Казаэронавигация» об отказе двигателя».

Сообщение Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК

Дарья Пышмынцева