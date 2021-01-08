Предвыборная гонка подошла к концу

Из-за праздничной суеты декабрь для большинства казахстанцев пролетел незаметно. Для представителей 5 политических партий страны последний месяц года, включая начало 2021-го, выдались напряженными. Весь агитационный «месячник» они встречались с населением, представляли свои предвыборные программы, интересовались проблемами граждан и вместе с ними находили пути их решения.

Активная гонка за голоса официально позади. В традиционный день «тишины», в случае с выборами депутатов в Мажилис Парламента страны и маслихатов всех уровней, он выпал на 9-е января, партийные агитации встанут на «стоп». Уже на следующий день 10 числа в 6 утра откроются избирательные участки. Само голосование начнется на час позже и продлится до восьми часов вечера.

Ерболат Бекшенов, председатель областной избирательной комиссии:

— Учитывая эпидситуацию, все избирательные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты. Это маски, перчатки, одноразовые халаты, защитные экраны. Организация работы на избирательных участках будет проходить строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Подготовка к предстоящим выборам была долгой. Избирательные комиссии страны, в том числе и североказахстанская, старались учесть все возможные «сценарии развития событий». Из-за пандемии коронавируса и не только некоторые жители региона 10-го января по состоянию здоровья не смогут прийти в назначенное время и место. Поэтому…

Ерболат Бекшенов, председатель областной избирательной комиссии:

— Все эти люди могут написать заявление о голосовании вне избирательного участка. Заявление принимается до 12-ти часов 10-го января. По два члена избирательной комиссии с переносной урной выедут на дом или в то помещение, по которому будет указан адрес. Есть еще у нас и закрытые избирательные участки в 8 медучреждениях.

Границы и расстояние — выбору не помеха. В день «х» сделать его казахстанцы смогут из любой точки мира, в которой есть представительство нашей страны. В ней, в том числе и в северном регионе, существуют села, с 10-ю или 15-ю дворами. 10-го января важен голос каждого казахстанца, поэтому о них областная избирательная комиссия тоже обещала позаботиться.

Ерболат Бекшенов, председатель областной избирательной комиссии:

— Местные исполнительные органы организуют доставку этих избирателей до избирательного участка, т.е. до соседнего села, где находится этот избирательный участок.

Не забыли и о представителях маломобильных групп населения. Для них, по словам Ерболата Бекшенова, на избирательных участках установили специально оборудованные кабинки для голосования.

Дарья Пышмынцева