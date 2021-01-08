Полицейские помогают водителям на загородных трассах в мороз

Практически вся первая декада января — сильные морозы и ветер. Но, это, похоже, североказахстанцев не останавливает. Люди пренебрегают просьбами полицейских и служб ЧС не выезжать за город. В суровый холод проверку на выносливость не выдерживает даже тяжелая техника.

Этот большегруз «застрял», и не смог подняться на путепровод. После затяжных попыток закончилась солярка, и фура окончательно заглохла. К счастью, на дорогах области ежедневно дежурят экипажи патрульной полиции. Привезли дизтопливо и помогли завести машину.

К сожалению, не у всех историй такой быстрый хэппи-энд. Некоторые автомобили приходилось буксировать до станций техобслуживания. Бывали и случаи, когда стражи порядка сутками охраняли поломанные машины, обеспечивали питание и безопасность водителей.

Николай Фоменко, инспектор батальона патрульной полиции УМПС ДП СКО:

— Если мы видим такие факты, то, конечно, мы помогаем людям: либо отбуксировывать авто куда-то в теплые гаражи, либо кто-то просит о медицинской помощи, в ближайшие ЦРБ доставляем. Конечно, некоторые люди игнорируют, не останавливаются — это очень плохо. Надо все равно останавливаться, помогать людям независимо, в погонах ты, или нет. Как говорится, едешь — лучше остановись, помоги, может, действительно, в какой-то помощи нуждаются люди. Призываю людей, которые несут службу и те, которые просто по работе, или домой едут — оказывайте помощь друг другу. Это большая помощь, водительская солидарность, я считаю.

А это видео прислали омичи в благодарность патрульным. Их иномарка сломалась на трассе «Челябинск — Новосибирск». Включённая аварийная сигнализация дала понять, что россиянам нужна срочная помощь.

Полицейские, в свою очередь, призывают на время отказаться от спонтанных дальних поездок, особенно с малышами и пожилыми людьми.

Жанель Бисенбаева