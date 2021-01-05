Всего за 5 дней Нового 2021 года на свет появились 50 младенцев

Новый год едва вступил в свои законные права, как на свет появилась эта кроха. Даниил — долгожданный ребенок в семье Конаковых. Мечтали о чуде, оно и произошло. Малыш родился в новогодние выходные. Настоящий богатырь- 4 килограмма 118 граммов.

Юлия Конакова:

— Большое спасибо сотрудникам перинатального центра. Все было хорошо. Даже не ожидала, что всё так будет. Все были очень отзывчивые, несмотря на то, что праздничные дни. Персонал весь компетентный.

В новогодние дни в роддоме всё идет, как и должно. Главное для медиков — своевременно и ответственно выполнять свою работу. В самую волшебную ночь в областном перинатальном центре на свет появились 4 младенца. Едва после боя курантов первым родился мальчик весом 2 килограмма 800 граммов.

Айман Султанбаева, акушер-гинеколог областного перинатального центра:

— Все мамы и дети чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой. Несмотря на праздник, мы работали в штатном режиме. То есть дежурили два врача родительного отделения и один ответственный врач. Соответственно, дежурные реаниматологи, неонатологи. Никаких поблажек не было.

Всего за пять дней Нового 2021-го года на свет появились 50 младенцев, больше половины новорождённых- мальчики. Появления чуда сегодня в областном перинатальном центре ждут 5 рожениц.

Жанель Бисенбаева