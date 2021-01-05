Статью «Независимость — дороже всего» опубликовал президент страны К.Токаев

«В этом году исполняется 30 лет нашей независимости. Это важная дата в укреплении возрождённой казахской государственности, свободы, к которой стремились наши предки. Для истории 30 лет — это момент, который пролетает в мгновение ока. Однако для многих народов это целая эпоха трудностей и радостей, кризисов и подъёмов. Мы идём по тому же пути» Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан

За годы независимости молодой Казахстан успел добиться признания в международном сообществе. Укрепился экономический потенциал страны, а её авторитет и статус высоко ценится мировыми державами. «Мәдени мура», «Казахстан- 2050», «Нурлы Жол», «Рухани Жаңғыру».

За небольшой промежуток времени государству удалось воплотить в жизнь эти и другие не менее успешные программы. Впереди цель — войти в 30-ку развитых стран. Но, наряду с политическими и экономическими реформами нужно сосредоточиться и на духовном обновлении, подчеркнул глава республики. В этом его поддерживают и североказахстанцы.

Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:

— Если рассмотреть СКО, то в годы независимости нами был построен «белый дом» Абылай хана. Первоначально это был спорный вопрос, но архивные данные — главное доказательство. Мы не знали раньше произведений М.Жумабаева. Теперь мы знаем, что это великий казахский поэт, наш земляк. Также, мы узнали имя Кожабергена Жырау — казахского батыра, который бился за родную землю. Это истинные патриоты своего народа.

Третье десятилетие независимости подтвердило намерения страны выйти на новый уровень во всех сферах жизнедеятельности. Добиться успехов в первую очередь, удалось благодаря мудрой политике, единству, солидарности и трудолюбию народа. Для независимого Казахстана пришло время решать вопрос возрождения исторического сознания.

Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:

— Я думаю, этот процесс идёт- становление, узнавание своей истории , тех людей, который отстояли в своё время огромную территорию Казахстана. Эта работа будет продолжаться. Нынешняя политика президента страны направлена на то, чтобы соотечественники узнавали историю.

Помимо основных тезисов, статьи «Независимость дороже всего» Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости написания краткой истории Казахстана для иностранной аудитории. Позже её переведут на разные языки мира.

Айгерим Мукашева