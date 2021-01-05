Семерых человек с обморожениями госпитализировали в СКО

Семерых — с обморожениями, 5 человек попали в травматологическое отделение. Большинство пострадавших — люди без определенного места жительства, почти все они в состоянии алкогольного опьянения.

Вали Бедешев, врач травматолог-ортопед многопрофильной городской больницы:

— На сегодняшний день состояние оценивается как тяжелое стабильное. Отморожение соответственно глубокие. Получают лечение в полном объеме. В основном отморожение верхних и нижних конечностей, т.е. пальцы, кисти, стопы. А именно глубину, степень обморожения это мы выявляем на 7-8 сутки, в дальнейшем решение идет об ампутации.

Анастасия Остертак