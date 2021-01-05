С помощью камер видеонаблюдения в Петропавловске выявили 76 правонарушений

В новогодние праздники стражам порядка было точно не до отдыха. Ведь в эти дни на улицах, как правило, происходит больше правонарушений. Охраняли общественный порядок и следили за безопасностью на дорогах более 500 полицейских.

В областном центре в новогоднюю ночь дежурили 210 офицеров и сержантов полиции. Помогали им 75 военнослужащих. Всего в последний день уходящего года на «горячую» линию «102» поступило 565 сообщений.

Анна Дидюк, старший инспектор Центра оперативного управления УП г.Петропавловска:

— В новогодние праздники на канал «102» поступило 1621 сообщение, 366 из которых требовали немедленного реагирования. В основном сообщения поступали по нарушениям в сфере семейно-бытовых отношений. С помощью камер видеонаблюдения выявлено 76 административных правонарушений. В целом оперативная обстановка оставалась стабильной.

Неспокойно было и на дорогах области. Полицейские за первые четыре дня зарегистрировали 2 ДТП. В результате аварий пострадали 3 североказахстанца. Кроме того, с 15 по 31 декабря стражи порядка проводили рейды по выявлению контрафактной пиротехники. За нелегальную торговлю салютов, фейерверков и петард они составили 18 протоколов.

Абай Альжанов