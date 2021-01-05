С помощью камер видеонаблюдения в Петропавловске выявили 76 правонарушений

Правоохранительные органы

19:28 5 Января 2021

В новогодние праздники стражам порядка было точно не до отдыха. Ведь в эти дни на улицах, как правило, происходит больше правонарушений. Охраняли общественный порядок и следили за безопасностью на дорогах более 500 полицейских.

В областном центре в новогоднюю ночь дежурили 210 офицеров и сержантов полиции. Помогали им 75 военнослужащих. Всего в последний день уходящего года на «горячую» линию «102» поступило 565 сообщений.

Анна Дидюк, старший инспектор Центра оперативного управления УП г.Петропавловска:

— В новогодние праздники на канал «102» поступило 1621 сообщение, 366 из которых требовали немедленного реагирования. В основном сообщения поступали по нарушениям в сфере семейно-бытовых отношений. С помощью камер видеонаблюдения выявлено 76 административных правонарушений. В целом оперативная обстановка оставалась стабильной.

Неспокойно было и на дорогах области. Полицейские за первые четыре дня зарегистрировали 2 ДТП. В результате аварий пострадали 3 североказахстанца. Кроме того, с 15 по 31 декабря стражи порядка проводили рейды по выявлению контрафактной пиротехники. За нелегальную торговлю салютов, фейерверков и петард они составили 18 протоколов.

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

Полицейские поздравили с наступающим Новым годом ветерана ВОв
Еще одного налетчика на ТОО «Талшик Астык LTD» задержали полицейские
Больше 2-х суток провели в степи СК водители сломавшегося грузовика
Полицейские завершают год благотворительной акцией «Караван доброты»
29-летняя женщина из Петропавловска незаконно хранила у себя дома оружие
67 человек без вести пропавших нашли полицейские с начала года
У жителя Айыртауского района украли 25 лошадей
К 7 годам тюрьмы приговорили 27-летнего жителя Петропавловска
Полицейские региона поздравили детей с ограниченными возможностями
95-лет исполнилось физкультурно-спортивному обществу «Динамо»
Свыше 70 североказахстанцев поощрили в честь Дня Независимости в департаменте полиции
Начальник ДП Марат Тулебаев провел онлайн-отчет перед населением