Акция «От двери к двери» продолжается в Петропавловске

Принял участие в предвыборной агитации и Данияр Уалиев — директор НИШ с химико-биологическим уклоном, член партии «Нур Отан». Он познакомил жителей со своей программой, раздал информационные материалы и поздравил с главным государственным праздником. Кандидат в народные избранники Данияр Уалиев посетил жителей многоэтажных домов по улице Букетова.

Представитель партии отметил, что практически все горожане, с которыми он встретился, намерены сделать свой выбор в день голосования. Есть и те, кто еще не определился — напротив какой фамилии кандидата в депутаты поставить галочку в бюллетене избирателя.

Петропавловцы:

— Если мы знаем за кого голосуем, бывают знакомые, читаем кандидатов. До 10 числа будет же что-то, посмотрим кандидатов, какие там.

— Выборы всегда обязательно нужны, должен быть выбор у людей, у народа, конечно, пойдем, я на все выборы хожу.

Развитие медицины, внедрение инноваций в сфере строительства и бизнеса. Избирательная программа каждого кандидата построена по разным направлениям. Данияра Уалиева, к примеру, волнуют вопросы в сфере образования.

Данияр Уәлиев, кандидат в депутаты маслихата СКО от партии «Nur Otan»:

— Так как я работаю в сфере образования. Вы знаете, что у нас строятся школы, на данный момент у нас в области нет таких аварийных школ, решается проблема трехсменного обучения, строятся общежития и корпус СКГУ, т.е., в целом, мы не говорим, что нет проблем, но они решаются по мере поступления, значимости. И самое основное — это статус педагога.

Акция «От двери до двери» продолжается. Сами выборы пройдут 10 января, где североказахстанцы смогут сделать свой выбор и отдать голос за достойного кандидата.

Анастасия Остертак