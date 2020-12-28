Молочная ферма ТОО «Қызылжар Сүт» на 720 голов открылась в с.Чапаево

Это седьмая, заключительная в этом году партия немецких симменталов, прибывших на североказахстанскую землю. «Иностранки» с бело-коричневым окрасом преодолели порядка 3 тысяч км, но, кажется, что дорога никак не отразилась на их самочувствии.

Положительное заключение о здоровье импортного скота дали и специалисты молодого товарищества. Еще несколько его партий они проверили в конце прошлой недели. Животных на новую ферму начали завозить с октября. Сделать это быстро, как планировалось, из-за пандемии не получилось.

Зато все остальные этапы, начиная от строительства, заканчивая запуском, прошли «как по маслу», рассказал его учредитель. Он благодарен государству за поддержку в приобретение заграничного скота.

Медет Тулегенов, учредитель ТОО “Қызылжар Сүт”, Кызылжарский район:

— Молочное направление, в частности, животноводство, очень сильно сейчас поддерживается государством. Хорошие есть кредитные ресурсы. Пришли нетели, 7-8 месяцев стельности. Поэтому где-то начиная с января, мы ожидаем первым отёл. Соответственно, дальше пойдет уже дойка. Мы планируем ежесуточно до 10 тонн молока получать. В год, выходит, 3,6 тыс тонн молока в год.

Для этого нужен тщательный контроль за животными. Персональные данные скота можно будет посмотреть благодаря адаптированным на ферме цифровым технологиям. Быстро, удобно, современно.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Первая цифровая ферма появилась именно на территории СКО. В 2004 году. А сейчас открывающиеся фермы все цифровые.

Требования времени заставляют становиться более прогрессивными и цифровыми уже существующие молочные компании СК. Несколько таких предприятий не побоялись непростого 2020-го и серьезно взялись за модернизацию. Например, на новые производительные мощности совсем скоро выйдет ТОО «Eurasian Milk».

Ерболат Бекшенов, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— 3,8 млрд они вкладывают в модернизацию. Сейчас полностью установлено практически все оборудование. Это сейчас делают экспериментальный запуск.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Новые линии, установленные на ТОО «Eurasian Milk» как раз таки позволят нам обеспечить нашу область и плюс еще вывозить на экспорт, т.е. за пределы области. В другие регионы и в другие страны.

Годовую норму потребления молока на одного человека в нашей стране отечественные врачи определили в 330 литров. Ферма с таким потенциалом способна обеспечить 10 тысяч казахстанцев полезным и натуральным продуктом, богатым кальцием, витамином В2, Д, В12 и не только.

В 2020-м в СКО планировали построить 11 молочных ферм. До конца года поставленную задачу регион выполнит и перейдет к новым.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы в будущем году также будем строить 10 новых ферм. Соответствующие средства в бюджете 2021-го года уже предусмотрены. И хозяйства, которые начнут строительство этих ферм, тоже мы с ними договорились.

Для запуска «умной» фермы на 720 голов в ТОО «Қызылжар Сүт» направили более 3 млрд тенге. Постоянную работу здесь нашли 35 североказахстанцев.

Дарья Пышмынцева