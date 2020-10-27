Полицейские «по горячим следам» раскрыли кражу в гаражном кооперативе

Житель Петропавловска Александр Череп рассказывает, этот гараж достался ему в наследство от отца. Говорит, очень расстроился, когда увидел, что нет ворот и мопеда. Сумма ущерба составила более 300 тысяч тенге.

Александр Череп — житель г. Петропавловска:

— Пришел, а ворота уже, получается, были сняты. Сразу обратился в полицию. Выехала оперативная группа. В течение получаса обнаружили ворота и вернули.

Гаражный кооператив находится в безлюдном месте. Несмотря на это, полицейские сработали оперативно. Выйти на след подозреваемых помогли камеры видеонаблюдения. Ими оказались двое горожан 27- ми и 33 -х лет.

Как выяснилось позже, ранее они уже привлекались к уголовной ответственности. Один из них еще имеет судимость за незаконное обращение с наркотиками.

Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 188 Уголовного кодекса РК «Кража».

Аблай Абдуахитов — старший следователь второго отдела полиции УП г.Петропавловска:

— Данный факт был зарегистрирован во втором отделе полиции УП г.Петропавловска по статье 188 УК РК, часть 3, пункт 3, то есть «Кража», совершенная с незаконным проникновением в хранилище. В данное время похищенное имущество частично возвращено владельцу. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Полицейские отмечают, что преступление во многом было спровоцировано отсутствием технической укреплённости гаражного кооператива: территория не только не охраняется, но даже не имеет достаточного освещения. Владельцам гаражей стражи порядка рекомендуют принять необходимые меры для целости и сохранности своего имущества.

Анастасия Остертак