В выходные полицейские выявили более 80 нарушений карантина в Петропавловске

В большинстве своем — это проведение праздничных мероприятий. Приостановили свадебное торжество в одном из съёмных коттеджей. 2 кафе продолжали принимать гостей после 10 часов вечера.

Александр Розбах, заместитель начальника УМПС ДП СКО:

— По всем нарушениям собраны административные материалы и направлены в департамент. Санкция — штраф больше 80 тысяч тенге. 600 тысяч тенге — на администрацию. Самые распространенные нарушения — несоблюдение масочного режима. Полицейские предупреждают, потом уже выписывают штрафы: собрали уже около 900 материалов.

Анжелика Сычёва