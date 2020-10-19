В выходные полицейские выявили более 80 нарушений карантина в Петропавловске

COVID-19: Казахстан, Правоохранительные органы

18:50 19 Октября 2020

В большинстве своем — это проведение праздничных мероприятий. Приостановили свадебное торжество в одном из съёмных коттеджей. 2 кафе продолжали принимать гостей после 10 часов вечера.

Александр Розбах, заместитель начальника УМПС ДП СКО:

— По всем нарушениям собраны административные материалы и направлены в департамент. Санкция — штраф больше 80 тысяч тенге. 600 тысяч тенге — на администрацию. Самые распространенные нарушения — несоблюдение масочного режима. Полицейские предупреждают, потом уже выписывают штрафы: собрали уже около 900 материалов. 

 

 

Анжелика Сычёва

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