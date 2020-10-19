В Тимирязевском р-не обучение по проекту «Бастау» прошли 24 человека

Новости МТРК

19:32 19 Октября 2020

Подчёркивать красоту, дарить хорошее настроение и уверенность в себе. В бьюти -индустрии Екатерина Ионина трудится давно. Делала ресницы на дому. И руку, как говорится, набила, и клиентскую базу наработала, прибыль пошла. Но всё равно хотелось чего-то большего, а именно свой салон красоты.

Екатерина Ионина, директор ИП «Ионина Е.», Тимирязевский район:

— Когда я начинала своё дело, я мечтала, чтобы в одном салоне сидели женский и мужской мастер. Чтобы девушка пришла и сразу могла себе и брови сделать, и маникюр, и реснички. У нас удобно. Всё в салоне. Вся семья может прийти, что ребенок, что мужчина. 

И эту идею Екатерина успешно воплотила в жизнь. Помог проект «Бастау». Девушка обучилась азам предпринимательства осенью прошлого года. В этом уже получила грант — 530 тысяч тенге. Такую финансовую помощь от государства дали и супругу Екатерины — Евгению. Он барбер. Работают в одном салоне.

Вместе с ещё одной выпускницей проекта «Бастау». Трое получили грант, закупили на него оборудование и теперь работают на себя. Клиенты есть. Процветает бизнес и у других отучившихся. В прошлом году в Тимирязевском районе азы бизнеса по «Бастау» освоили 112 человек.

Галина Тарасенко, руководитель отдела предпринимательства Тимирязевского района:

— 95% из обучившихся получили гос поддержку. Это 90 грантов, остальные кредитование под 6%. Гранты 100 и 200 МРП. В основном развивается растениеводство, животноводство. Так как мы всё таки аграрный сектор. Тимирязевский район — это развитие сельского хозяйства. Но здесь мы и не забываем о бытовых услугах для нашего населения. 

Салоны красоты, станции техобслуживания, магазины. На селе, как правило, сфера услуг развита хуже, чем в городах. Много свободных ниш и клиентов. Сельчане только рады, если больше не придётся ехать в город, чтобы подстричься или прикупить одежду. В этом году в Тимирязевском районе обучение по проекту «Бастау» прошли 24 человека. Половина из них уже получили грант.

 

 

Айгерим Мукашева

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