Студенты-юристы СКУ посетили оперативно-криминалистическое управление ДВД

Почти, как настоящее место преступления, с образцами оружия, предметами и следами, с которыми имеют дело криминалисты. Занятие студентов Kozybayev University началось с посещения специализированных полигонов. Узнавать здесь все тонкости профессии в разы легче, чем штудировать литературу и писать конспекты.

В оперативно-криминалистическое управление ребята приходят раз в месяц, в рамках соглашения. Его представители университета подписали с руководством полицейского ведомства.

Енбек Сембин, заместитель начальника департамента полиции СКО:

— В данном университете преподают наши бывшие сотрудники, которые вышли в отставку. В рамках меморандума есть соглашение, чтобы на наших полигонах проводились занятия. Сейчас наши сотрудники здесь показывают порядок проведения осмотра места происшествия. Впоследствии эти студенты приходят к нам работать уже более подготовленными.

Полное погружение, но, главное — никакой лишней спешки. Она в такой кропотливой работе только мешает. Действовать нужно исходя из техники, которой пользуются криминалисты, правильно работать с вещественными доказательствами с мест преступлений, фиксировать и изымать улики, чтобы они не потеряли своей пользы.

Один из наставников рассказал студентам о способах выявления фальшивых денег на примере коллекции поддельных купюр. Её он собрал самостоятельно за годы службы в криминалистическом подразделении.

Особый интерес у молодежи вызвал прибор, который за считанные минуты составляет точную карту отпечатков ладоней человека для специальной базы.

Сания Елубаева, студентка Kozybayev University:

-Одним из самых сильных впечатлений для меня -это показ осмотра места происшествия. Представлено все очень подробно; все следы, орудие преступления. Такое впечатление, что это реальное место происшествия и произошло убийство здесь.

Полицейские, как и преподаватели вуза считают, что такие занятия помогают ребятам быстрее влиться в настоящую работу. С начала 2020-го, когда позволяли карантинные ограничения, в областном оперативно-криминалистическое управлении побывали свыше 100 студентов.

Дарья Пышмынцева