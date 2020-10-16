Жителя Петропавловска приговорили к 12 годам лишения свободы за наркотики

Его канал там собрал более 3,5 тысяч подписчиков. С помощью этого онлайн-ресурса он продавал синтетические наркотики, делая закладки в разных районах города. Несколько граммов полицейские изъяли при обыске такси, на котором передвигался задержанный.

Основную же часть, это более 400 граммов спайсов, нашли в квартире подозреваемого. Надо сказать, впервые в практике уголовное наказание вынесли за пропаганду или рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием электронных информационных ресурсов.

Новый закон действует с начала текущего года. Всего в 2020-м из незаконного оборота изъято 398 килограммов различных наркотических средств, в том числе более полутора килограммов — синтетических.

Жандос Басыбаев — начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Как установлено, для продажи спайса он создал Интернет-магазин «Папа может». Впервые в практике уголовное наказание было вынесено по части 4 статьи 299-1 УК РК за пропаганду или рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием электронных информационных ресурсов. Кроме того, горожанин был осужден по части 3 статьи 297 УК РК за незаконное изготовление, хранение в целях сбыта и сбыт наркотических средств».

Анастасия Остертак