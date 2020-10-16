Центр инклюзивного образования открыли в Kozybayev University

Дети/молодежь, Образование

18:21 16 Октября 2020

В местной альма-матер знания получают более 7000 человек, более 50 из них имеют особые образовательные потребности. В университете считают важным, создать комфортные условия обучения для всех студентов.

На семинаре «Общество без барьеров» презентовали центр инклюзивного образования, в котором есть своя психологическая служба. Обучающиеся могут обратиться за помощью к специалистам в любой ситуации.

Людмила Гривенная, заведующая кафедрой «Ассамблея народа Казахстана» Kozybayev University:

— Мы будем знакомить наших студентов с тем, как преодолевать и достигать поставленных целей. Также мы хотим им указать те службы, тех людей, к которым они могут обращаться в дальнейшем.

В ходе семинара сотрудники университета подробно рассказали о запланированной работе, а студенты и гости конференции задавали интересующие их вопросы.

Заниматься в центре будут и подобными вопросами. По словам сотрудников университета, сейчас почти во всех корпусах есть пандусы, а там, где их нет, в скором времени установят.

Айгерим Муканова

Читайте также

В коррекционных учреждениях педагоги используют активные формы работы
Ученик НИШ из Петропавловска знает 5 языков
92 кружка разных направлений работают для детей во дворце школьников
В Казахстане преподавателей вузов освободят от бумажной волокиты
71 млн тг выделили на ремонт общежития высшего колледжа им. М.Жумабаева
В обл.библиотеке наградили участников региональных дебатов среди молодежи
Порядка 280 млн тенге выделили на ремонт 6 школ Петропавловска
Акцию «Носите маску» провела петропавловская молодежь
Студенты педагогических специальностей получают повышенную стипендию
Педагоги колледжей будут получать доплаты с этого года
Педагог Сергей Никулин более 30 лет передает детям свои знания
Волонтеры помогли 81-летней пенсионерке