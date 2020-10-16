Центр инклюзивного образования открыли в Kozybayev University

В местной альма-матер знания получают более 7000 человек, более 50 из них имеют особые образовательные потребности. В университете считают важным, создать комфортные условия обучения для всех студентов.

На семинаре «Общество без барьеров» презентовали центр инклюзивного образования, в котором есть своя психологическая служба. Обучающиеся могут обратиться за помощью к специалистам в любой ситуации.

Людмила Гривенная, заведующая кафедрой «Ассамблея народа Казахстана» Kozybayev University:

— Мы будем знакомить наших студентов с тем, как преодолевать и достигать поставленных целей. Также мы хотим им указать те службы, тех людей, к которым они могут обращаться в дальнейшем.

В ходе семинара сотрудники университета подробно рассказали о запланированной работе, а студенты и гости конференции задавали интересующие их вопросы.

Заниматься в центре будут и подобными вопросами. По словам сотрудников университета, сейчас почти во всех корпусах есть пандусы, а там, где их нет, в скором времени установят.

Айгерим Муканова