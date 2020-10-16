Автопарк ДЧС пополнился десятью внедорожниками

Решительность, мобильность, самоотверженность. Это главные качества спасателей. Ведь ценою своей жизни они готовы идти и в огонь, и в воду. Особую важность в их работе представляет техническое оснащение. Накануне 25-летия органов гражданской защиты в подразделения областного департамента по чрезвычайным ситуациям поступили 10 новых оперативных автомобилей.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— Второй год подряд из местного бюджета нам выделяют по 100 миллионов тенге. В текущем году приобрели 2 вездехода, которые мы активно используем в труднопроходимой местности. Полностью оснастили все 5 пожарных подразделений областного центра аппаратами на сжатом воздухе. Они предназначены для работы пожарных в непригодной для дыхания среде. Также ряд снаряжения приобрели.

Внедорожники презентовали главе региона. Но, прежде Кумар Аксакалов осмотрел технику и инвентарь, которые уже имеются в арсенале ведомства. Это пожарные автомобили, современные компрессорные палатки и аварийно-спасательные инструменты.

На балансе департамента ЧС насчитывается 147 единиц спасательной техники. Автопарк ежегодно пополняется. Средства на эти цели предусмотрены, говорит Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Ежегодно будем увеличивать финансирование. Плюс есть ещё республиканский бюджет. На будущий год начнём строить водно-спасательный центр на берегу пляжа. В микрорайоне «Береке» возведем пожарное депо.

За плечами у Аскара Жамбулова сотни потушенных пожаров, и главное, большое количество спасенных жизней. В рядах огнеборцев он более 20 лет. Говорит, благодаря новой технике работать стало комфортнее.

Аскар Жамбулов, старший пожарный спасатель специализированной пожарной части №2 г.Петропавловска:

— Нам предоставлены автомобили для доставки личного состава и оперативных работ. «Нивы» почему дают? Они в сельской местности, особенон в тех местах, где бездорожье, проходимые.

А ещё в автопарке спасателей есть 4 шестиколёсных вездехода. Технике не страшны ни сугробы, ни наводнения, ни бездорожье. Одним словом, это незаменимый помощник.

Рустем Кожин вспоминает, как однажды зимой на пульт «112» поступил звонок от беременной женщины. Дорогу в село тогда замело, проехать на автомобиле не представлялось возможным. На выручку примчал вездеход со спасателями, который и доставил пациентку в роддом.

Рустем Кожин, главный спасатель ДЧС СКО:

— Техника «Трэкол» прибыла в 2019 году. Хорошо себя зарекомендовала. Благодаря этой технике мы вовремя можем выехать в любое направление СКО. Суть нашей работы: поисково-спасательные, аварийно-спасательные работы, помощь людям в самых экстренных ситуациях.

Ровно 25 лет назад 19 октября Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании комитета по чрезвычайным ситуациям. С 2008 года этот день считается профессиональным праздником спасателей. Накануне юбилейной даты глава региона Кумар Аксакалов поздравил сотрудников экстренных служб.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Профессия спасателя сопряжена с ежедневным риском для жизни. Все эти 25 лет служба спасения она на защите здоровья, жизни и имущества граждан. За это надо их поблагодарить. На будущий год увеличим финансирование на приобретение спецтехники, автомобилей, нежели чем было в 2020-ом.

Новые автомобили пополнят автопарк районных отделов по чрезвычайным ситуациям.

Абай Альжанов